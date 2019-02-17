فصائل عراقية مسلحة تعلن موقفها من المطبعين مع إسرائيل (وثيقة)

أظهرت وثيقة حصلت عليها RT اليوم الأحد، موقف فصائل عراقية مسلحة من الشخصيات العراقية التي تزور وتتواصل مع إسرائيل.

وجاء في الوثيقة: "بعد موجة الإخضاع أو ما يسمى بالتطبيع التي اجتاحت بعض حكومات المنطقة تسعى الولايات المتحدة لاستدراج البعض من أصحاب النفوس الضعيفة في العراق، لزيارة لإسرائيل، بهدف تطويعهم ضمن مخططات التجسس وتخريب البلاد".

وأضافت الوثيقة: "نرى أن الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا البراءة من كل خانع تسول له نفسه التواصل" مع إسرائيل.

وأكدت الوثيقة أن كل من يسافر إلى إسرائيل يعتبر "داعما ومؤيدا لسلوكها الإجرامي وهذا ما يحاسب عليه القانون العراقي"، مبينة أن التعامل معها يعد "تعاملا تجسسيا وخيانة للبلاد".

ووقع على الوثيقة كل من زعيم منظمة بدر هادي العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء أكرم الكعبي.

المصدر: RT