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مصر جاهزة لعقد القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ

أخبار العالم العربي

مصر جاهزة لعقد القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مدخل مدينة شرم الشيخ في مصر
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أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، عمرو رمضان، أن أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية سيشاركون في القمة العربية - الأوروبية، والمقررة في شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير.

وقال رمضان، في تصريح صحفي، إن "المشاركة الأوروبية ستكون على أعلى مستوى وتشمل رؤساء جمهوريات ووزراء في أنظمة برلمانية لـ20 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي على رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروماني الذي يتولى رئاسة الاتحاد حاليا".

وأوضح أن ثلاث دول فقط ستمثل على مستوى وزاري، نظرا للتطورات الداخلية فيها، مؤكدا مشاركة رئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

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وقال المسؤول المصري، إن "القمة تعقد تحت شعار -الاستثمار في الاستقرار- وتركز على أهم التحديات التي تواجه الجانبين العربي والأوروبي وكيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ستناقش القمة أيضا، موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين إلى داخل أوروبا"، مشددا على أن التحضيرات تجري على قدم وساق.

وتأتي القمة العربية - الأوروبية بمبادرة مصرية، وتعد الأولى بين الجانبين العربي والأوروبي، والمقرر عقدها في منتجع شرم الشيخ يومي 24 و25 من شهر فبراير الجاري، وتضم دول الأعضاء في كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الشروق المصرية

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