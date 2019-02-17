جنايات دبي تحاكم امرأة هددت زوجها بالقتل عبر رسائل نصية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأة من جنسية آسيوية (34 عاما)، هددت زوجها الذي يحمل جنسية عربية بالقتل برسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أن صديقا له أخبره بوجود حساب باسمه على شبكتي "انستغرام"، و"فيسبوك"، دون أن يعلم عنهما شيئا.

وقال: "عقب تفقدي الحسابين أدركت أن زوجتي أنشأتهما.. وجدت صورا خاصة لي ولأفراد أسرتي منشورة فيهما".

وأكد أن المتهمة، وهي زوجته، بعثت إليه برسائل عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، كتب فيها شتائم بذيئة وتهديدات بالقتل.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، بأنها أنشأت حسابا على فيسبوك باسم زوجها، ووضعت صورها معه وصور والدته وزوجته الأخرى، كما أنها هددته.

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المصدر: الإمارات اليوم