شاهد.. "بوابة إفريقيا الإخبارية" تنشر أول فيديو للتونسيين المختطفين في ليبيا

نشر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" مساء الأحد مقطع فيديو قال إنه للتونسيين المختطفين في ليبيا.

وناشد المختطفون الحكومة التونسية للتدخل لإطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس ويدعى كمال اللافي الليجوجي.

احتجز مسلحون ليبيون يوم الخميس، 14 عاملا تونسيا في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن المسلحين احتجزوا العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم في مصفاة النفط في الزاوية، مشيرين إلى أنه لا يّعلم حتى الآن مكان احتجازهم.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لموقع "218" الليبي: "لا نعرف إلى أي جهة تنتمي المجموعة المسلحة، لكنها تطالب بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس متهم في قضية رأي عام".

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية" + وكالات