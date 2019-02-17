 
مباشر

موسكو: لا هدنة مع الإرهابيين في إدلب

أخبار العالم العربي

موسكو: لا هدنة مع الإرهابيين في إدلب
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين (في اليسار) ومبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف والرئيس السوري بشار الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgz5

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة السورية والإرهابيين في إدلب، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في دائرة الاستهداف.

إقرأ المزيد
لافروف يكشف عن خطة "الخطوة خطوة" لاستعادة إدلب

وقال فيرشينين خلال مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم الأحد: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة السورية أو من يدعمون الحكومة من جهة، والإرهابيين من جهة أخرى، لأنهم يشكلون تهديدا مشتركا للجميع ما يجعلهم أهدافا محتملة للضربات".

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في إدلب، وأن هناك توافقا روسيا تركيا إيرانيا على خطة "الخطوة خطوة" لحل مشكلة إدلب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راقصة تخاطر وتؤدي عرضا على ارتفاع شاهق