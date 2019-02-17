الأسد يناشد اللاجئين العودة

دعا الرئيس السوري بشار الأسد اللاجئين في الخارج للعودة إلى البلاد وعدم الالتفات لما يشاع حول اعتقالهم، وقطع الطريق على رعاة الإرهاب في محاولاتهم جعل اللاجئين ورقة في أيديهم.

وقال الأسد في كلمته اليوم الأحد: "الدولة السورية تعمل على إعادة كل نازح ومهجر ترك منزله بفعل الإرهاب لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم".

وأضاف أن الدول المعنية بملف اللاجئين هي التي تعرقل عودتهم وأن الدعامة الأساسية للمخطط المرسوم لسوريا هي موضوع اللاجئين الذي بدأ التحضير له قبل بداية الأزمة، وتابع: "لن نسمح لرعاة الإرهاب بتحويل اللاجئين السوريين إلى ورقة سياسية لتحقيق مصالحهم... وندعو كل من غادر الوطن بفعل الإرهاب للعودة إليه والمساهمة في عملية إعادة الإعمار فالوطن لكل أبنائه".

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وتابع الأسد قائلا، "إن موضوع اللاجئين كان مصدرا للفساد استغله مسؤولو عدد من الدول الداعمة للإرهاب... وعودة المهجرين ستحرم هؤلاء من الفائدة السياسية والمادية"، مضيفا أن ملف اللاجئين في الخارج محاولة من الدول الداعمة للإرهاب لإدانة الدولة السورية.

المصدر:وكالات