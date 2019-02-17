موسكو: بغداد وبيروت مهتمتان بدور رقابي أكبر في مباحثات أستانا للتسوية السورية

أشار سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي إلى اهتمام العراق ولبنان بالمشاركة بشكل أعمق كمراقبين في عملية أستانا للتسوية في سوريا.

وأضاف فيرشينين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "خلال اتصالاتنا الأولية، أعربت بيروت وبغداد عن اهتمامهما بمعرفة وفهم ما يجري في أستانا بشكل أفضل، وأشارتا إلى استعدادهما لتقديم المساعدة لعملية أستانا إذا اقتضت الضرورة ذلك".

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وتابع: "من الطبيعي أن يكون العراق ولبنان معنيين بالتسوية في سوريا، ولذا يمكن اعتبارهما في قائمة المرشحين لدور المراقبين في مفاوضات أستانا".

المصدر: إنترفاكس