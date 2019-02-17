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موسكو: بغداد وبيروت مهتمتان بدور رقابي أكبر في مباحثات أستانا للتسوية السورية

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موسكو: بغداد وبيروت مهتمتان بدور رقابي أكبر في مباحثات أستانا للتسوية السورية
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
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أشار سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي إلى اهتمام العراق ولبنان بالمشاركة بشكل أعمق كمراقبين في عملية أستانا للتسوية في سوريا.

وأضاف فيرشينين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "خلال اتصالاتنا الأولية، أعربت بيروت وبغداد عن اهتمامهما بمعرفة وفهم ما يجري في أستانا بشكل أفضل، وأشارتا إلى استعدادهما لتقديم المساعدة لعملية أستانا إذا اقتضت الضرورة ذلك".

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وتابع: "من الطبيعي أن يكون العراق ولبنان معنيين بالتسوية في سوريا، ولذا يمكن اعتبارهما في قائمة المرشحين لدور المراقبين في مفاوضات أستانا".

المصدر: إنترفاكس   

 

 

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