موسكو: بغداد وبيروت مهتمتان بدور رقابي أكبر في مباحثات أستانا للتسوية السورية
Sputnik
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أشار سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي إلى اهتمام العراق ولبنان بالمشاركة بشكل أعمق كمراقبين في عملية أستانا للتسوية في سوريا.
وأضاف فيرشينين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "خلال اتصالاتنا الأولية، أعربت بيروت وبغداد عن اهتمامهما بمعرفة وفهم ما يجري في أستانا بشكل أفضل، وأشارتا إلى استعدادهما لتقديم المساعدة لعملية أستانا إذا اقتضت الضرورة ذلك".
وتابع: "من الطبيعي أن يكون العراق ولبنان معنيين بالتسوية في سوريا، ولذا يمكن اعتبارهما في قائمة المرشحين لدور المراقبين في مفاوضات أستانا".
المصدر: إنترفاكس
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