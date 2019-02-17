قطر تشكك في إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن سلطات بلاده تعتبر احتمال استعادة سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية، مثيرا للجدل.

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "نحن نرى كيف يسعى عدد من الدول إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، وتدعوه للعودة إلى جامعة الدول العربية، وسؤالنا: ماذا فعل النظام السوري للحصول على مكافأة في شكل تطبيع للعلاقات والعودة إلى جامعة الدول العربية؟ هل الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا، صحيحة أم لا؟".

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يذكر أنه تم في نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، واستدعت معظم الدول العربية سفراءها من دمشق، وتم ترتيب مقاطعة اقتصادية كاملة لسوريا.

وخلال الأزمة السورية، قدمت السعودية وقطر وعدد من الدول دعما ماليا وعسكريا لفصائل المعارضة السورية.

المصدر: تاس