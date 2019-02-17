 
مباشر

قطر تشكك في إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أخبار العالم العربي

قطر تشكك في إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية
AP
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgyo

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن سلطات بلاده تعتبر احتمال استعادة سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية، مثيرا للجدل.

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "نحن نرى كيف يسعى عدد من الدول إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، وتدعوه للعودة إلى جامعة الدول العربية، وسؤالنا: ماذا فعل النظام السوري للحصول على مكافأة في شكل تطبيع للعلاقات والعودة إلى جامعة الدول العربية؟ هل الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا، صحيحة أم لا؟".

إقرأ المزيد
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
أبو الغيط: لا توافق بعد بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية

يذكر أنه تم في نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، واستدعت معظم الدول العربية سفراءها من دمشق، وتم ترتيب مقاطعة اقتصادية كاملة لسوريا.

وخلال الأزمة السورية، قدمت السعودية وقطر وعدد من الدول دعما ماليا وعسكريا لفصائل المعارضة السورية.

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راقصة تخاطر وتؤدي عرضا على ارتفاع شاهق