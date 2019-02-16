حسن نصر الله: لا خلايا لنا في فنزويلا

رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة خلال "احتفال ذكرى القادة الشهداء" اليوم السبت على التصريحات الأمريكية حول وجود خلايا لحزب الله في الخارج.

وأكد حسن نصر الله أنه لا صحة للادعاءات الأمريكية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا أو في أمريكا الجنوبية، وأن حزب الله ليس لديه أي تنظيم في الخارج.

وأعرب نصر الله في هذه المناسبة عن تضامنه مع فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.

وقال في كلمته إنالجماعات التكفيرية" والأنظمة الخليجية كلهم أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل، مبينا أنهم يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال.

وأضاف نصر الله: "عندما ينظر الأمريكي ومعه الإسرائيلي (أصحاب المشروع في المنطقة وغيرهم مجرد أدوات) من الطبيعي أن يكونوا مزعوجين وقلقين سواء من قوة إيران او الانتصار في العراق وسوريا وقوة المقاومة والثبات في فلسطين والبحرين والصمود في اليمن.

وتابع قائلا "الإسرائيليون لا يثقون بجيشهم بينما نحن نثق بالمقاومة.. هم واثقون أن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل ولا يثقون أن جيشهم قادر على الدخول لجنوب لبنان"، مشيرا إلى وجود كلام داخل الجيش الإسرائيلي بعدم جهوزيته لخوض حرب جديدة وخصوصا قوته البرية.

وبين في سياق حديثه أن حزب الله ازداد قوة وأن إسرائيل تعرف ذلك، متابعا بالقول إن كل محور من محاور المقاومة اليوم يملك من الإمكانات أكثر مما كانت تملكه كل المقاومة في العام 2000.

وأفاد في كلمته بأن كل شيء تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل فعلوه على مدى سنوات والمقاومة كانت تزداد قوة في لبنان والمنطقة.

المصدر: وكالات