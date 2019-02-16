مآخذ على اللجنة الدستورية السورية

شكلت "اللجنة الدستورية" أحد الملفات التي تتم مناقشها عبر العواصم صاحبة القرار والنفوذ في الأزمة السورية، وكانت حاضرة في قمة سوتشي الأخيرة التي جمعت رؤساء روسيا وإيران تركيا.

العثرات التي اعترضت تشكيل اللجنة، من حيث تمثيلها، وحدود صلاحياتها ودورها في مسار الحل، قضايا تعكس المصالح المتضاربة، لذا تتباين الرؤى حولها، ورغم أنها تضم ممثلين عن بعض أطياف المعارضة إلا أن ثمة قوى أخرى ترى أنها لا تعكس تمثيلا حقيقيا.

القيادي في تيار طريق التغيير السلمي المعارض فاتح جاموس، يقول لـRT إن المآخذ على اللجنة الدستورية من منظور وطني، هي شبه الاحتكار التام للسلطة في التمثيل الداخلي، وابتعاد للسلطة عن أي عملية حوار جادة مع المعارضة الوطنية الداخلية وتمثيلها جديا مع فعاليات المجتمع المدني في اللجنة، كما حصل في سوتشي، وتكوين صف وطني داخلي في مواجهة صف الأصولية الفاشية والاحتلالات، وخاصة الطرف التركي.

وأهم مأخذ هو غياب الحوار الداخلي وغياب لجنة مشابهة إنما بصورة جدية، وفي كل الأحوال لم تنكشف بعد كافة التفاصيل المتعلقة باللجنة وصيغ عملها في حينه وربما يمكن إبداء ملاحظات أخرى.

هل تعتقد أن اللجنة ستعمل على وضع دستور جديد للبلاد، أم سيكون التوجه نحو تعديل الدستور الراهن؟

على الأرجح سيضغط النظام على أساس مناقشة وتعديل بسيط في الدستور الحالي المعمول به، وإذا اضطر لمسايرة بعض اشتراطات دولية، سيمضي باتجاه جعل أعمال اللجنة ذات طابع استشاري، غير ملزم.

هل ترى أن اللجنة، وحسب ما يتم تداوله من معلومات، مؤهلة لوضع دستور متفق عليه في البلاد؟

أعتقد أن تعبير "متفق عليه" هو تعبير خلبي وغير صحيح، فلا وجود لأي اتفاق على الدستور بين أي طرف وآخر، خاصة بين موسكو وواشنطن، والمسألة مفتوحة أساسا لميزان القوى الذي غدا يميل بوضوح لصالح تحالف السلطة، وما يتبع ذلك من تسويف ولعب وتصريف وقت. أما حول قدرتها وسوية تأهلها من الزاوية التقنية فهي مؤهلة، بل أي مجموعة كوادر ونخب سورية ذات اهتمام عال وجاد بالشأن العام والأزمة، فإنهم يستطيعون وضع نص دستوري. المشكلة ليست هنا أبدا.

إلى أي حد سيشكل الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بداية للحل في سوريا؟

لا علاقة أبدا للحل الممكن، أو المحتمل في الأزمة الوطنية السورية بتشكيل اللجنة الدستورية.

إن قضية الدستور والمبادئ فوق دستورية، واللجان المعنية في ذلك هي بأي أزمة نتاج للحل، نتاج لنهاية الأزمة أو اقتراب نهايتها بين الأطراف المتصارعة، وفي الأزمات الثورية حيث يقف المجتمع ونخبه في طرف والنظم الاستثنائية القمعية في الطرف الآخر قد تنتهي الأزمة بانتصار القوى الثورية، بالتالي بدون مفاوضات ولجان، وقد تنهزم الثورة وقواها لأسباب عديدة، أيضا لا لجان ولا غيره، وفي حالات نادرة جدا هي حالات ازدواجية السلطات وميزان قوى متعادل قد ينتهي الأمر بتفاوض ولجان ودستور وما شابه لكن كله في نهاية الأمر، وفي الحالات المشابهة للأزمة السورية غير الثورية ـ لأنها صراع بين مشروعين استثنائيين بين الديكتاتورية والأصولية الفاشية والقوى الثورية، غير فاعلة من البداية أي كتلة الغالبية الاجتماعية ونخبها الثورية ـ في مثل هذه الأزمات ينتهي الأمر أيضا بهزيمة أحد المشروعين، أو عملية اقتسام كعكة بينهما.

أعتقد الآن أن مشروع الأصولية الفاشية ينهزم، والديكتاتورية تعيد إنتاج نفسها بالتغاضي عن الوقت الباقي لهزيمتها النهائية، أو التكاليف التي سيدفعها الوطن إلى حينه، وهكذا فالنظام غير مضطر أبدا لتقديم تنازلات وهو يتقدم على الأرض مع حلفائه عسكريا وجغرافيا وسياسيا، ولن يدخل عملية اقتسام كعكة جادة، وكان على طول الخط يصرف الوقت في مختلف مسارات الحوار الخارجية.

وهكذا إن شكلت اللجنة أو تم الإعلان عن ذلك، فلن يعني أساسا إلا مجالا آخر لتصريف الوقت، وتقدم النظام وحلفائه في الميادين المختلفة لانتصارهم.

أسامة يونس - دمشق