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 أردوغان: يمكن للعراق ولبنان الانضمام لعملية أستانا

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 أردوغان: يمكن للعراق ولبنان الانضمام لعملية أستانا
Sputnik
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يمكن للعراق ولبنان الالتحاق بروسيا وتركيا وإيران في مفاوضات أستانا للتسوية السورية.  

وقال أردوغان في حديث للصحفيين: "تستمر مفاوضات أستانا كعملية إضافية لمفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. نحن لا نعتبر أستانا بديلا عن جنيف رغم فشل عملية جنيف... كما قلت سابقا، يمكننا أيضا دعوة العراق ولبنان إلى مفاوضاتنا لأن لهاتين الدولتين حدودا مشتركة مع سوريا".

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المصدر: نوفوستي

 

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