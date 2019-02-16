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مراسلنا: قوات سوريا الديمقراطية تنفي أنباء حول القضاء على داعش في بلدة الباعوز شرق الفرات

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قوات سوريا الديمقراطية تنفي أنباء حول القضاء على داعش في بلدة الباعوز شرق الفرات
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أفاد مراسلنا في سوريا بأن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت الأنباء حول القضاء على "داعش" في آخر معاقله ببلدة الباغوز شرق الفرات.

ونقل المراسل عن قيادي رفيع فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "قوات سوريا الديمقراطية تنفي تحرير بلدة الباغوز شرق الفرات من تنظيم داعش".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة سيطروا على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا اليوم السبت بعد استسلام المتشددين الذين كانوا في المنطقة.

كما ذكر المرصد أن المئات من متشددي التنظيم الإرهابي كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين، موضحا أن بعض المتشددين ربما ما زالوا مختبئين في أنفاق.

المصدر: RT

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