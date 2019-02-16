 
مباشر
عاجل
روسيا وسوريا تعلنان فتح ممرين إنسانيين للنازحين من مخيم الركبان اعتبارا من 19 فبراير الجاري

محمد بن سلمان يزور ابن عمه فهد بن عبد العزيز

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يزور ابن عمه فهد بن عبد العزيز
FAYEZ NURELDINE / AFP
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgtk

قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة لابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد في منزله بالعاصمة الرياض مساء يوم أمس الجمعة.

ونشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد، مقطع فيديو وصورة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، للزيارة التي تمت في وقت متأخر من الجمعة، ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان بجانب ابن عمه عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز.

وكتب الأمير نواف في تعليقه على الزيارة: "قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن سعود في الرياض بمنزل عمي عبد العزيز بن فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله".

كما أظهر الفيديو والصورة عفوية وتقبيل ولي العهد ووزير الداخلية للطفلة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن فهد.

وقال مغردون إن هذه الزيارة بددت الشائعات عن وجود علاقة متأزمة بين ولي العهد السعودي وابن عمه.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعود للجودو لعبته المفضلة (فيديو)