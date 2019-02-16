محمد بن سلمان يزور ابن عمه فهد بن عبد العزيز

قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة لابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد في منزله بالعاصمة الرياض مساء يوم أمس الجمعة.

ونشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد، مقطع فيديو وصورة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، للزيارة التي تمت في وقت متأخر من الجمعة، ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان بجانب ابن عمه عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، والجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/ccoe2CQcMy — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وكتب الأمير نواف في تعليقه على الزيارة: "قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن سعود في الرياض بمنزل عمي عبد العزيز بن فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله".

كما أظهر الفيديو والصورة عفوية وتقبيل ولي العهد ووزير الداخلية للطفلة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن فهد.

وقال مغردون إن هذه الزيارة بددت الشائعات عن وجود علاقة متأزمة بين ولي العهد السعودي وابن عمه.

المصدر: "تويتر"