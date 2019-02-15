لودريان: سياسة الولايات المتحدة في سوريا "لغز"

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن سياسة الولايات المتحدة بشأن شمال شرق سوريا "لغز" بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من هناك.

وقال لودريان، للسناتور الأمريكي لينزي جراهام: "ثمة شيء واحد لا أفهمه بشأن السياسة الأمريكية في هذه المنطقة.. كيف يمكن للمرء أن يكون حازما ضد إيران؟ وفي الوقت ذاته يتخلى عن شمال شرق سوريا، عندما يعلم المرء أن ذلك سيخدم في نهاية المطاف الأنشطة الإيرانية في المنطقة"!

وأضاف: "هذا لغز بالنسبة لي".

من جهته، أشار السناتور الأمريكي جراهام خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن بلاده ستحتفظ بقدراتها في المنطقة.

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وأثار قرار سحب القوات الذي أعلنه ترامب في ديسمبر الماضي، قلق حلفاء الولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش في شمال شرق سوريا.

وفرنسا أحد حلفاء واشنطن الرئيسيين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف في سوريا والعراق، وقصفت طائراتها الحربية أهداف للمتشددين كما أن مدفعيتها الثقيلة تدعم المقاتلين الأكراد في سوريا، فضلا عن وجود قوات خاصة لها على الأرض.

المصدر: رويترز