بعد الصورة مع نتنياهو.. نائب خارجية الكويت يوضح موقف بلاده من إسرائيل

علق نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، على مشاركته في التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر وارسو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدا رفض بلاده التطبيع مع إسرائيل.

وقال الجار الله، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، تعليقا على مشاركة الكويت في مؤتمر وارسو: "إنها جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا، وهما دولتان لدينا تحالف معهما، كما أن القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تتعلق بقضايا تتصل بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي نحن جزء منه".

وأضاف الجار الله، حسب وكالة "كونا" الرسمية: "الكويت أكدت ‏وتؤكد مجددا أنها ستكون آخر من يطبع مع إسرائيل بعد أن يتحقق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ذلك الحل الذي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن "التطبيع له صور وسبل عديدة ليس بالضرورة أن تكون من ضمنها صورة جماعية جاءت في مؤتمر دولي ‏ومحفل شاركت فيه الكويت مع بقية أشقائها في مجلس التعاون (الخليجي) الذي كان تمثيلهم في المؤتمر أعلى من مستوى التمثيل الكويتي وهو محفل ‏كبقية المحافل الدولية العديدة والأخرى التي تشارك فيها وتكون إسرائيل موجودة في هذا المحفل سواء كان في إطار الأمم المتحدة أو مستويات أخرى عديدة".

وشدد على أنه "واهم من يعتقد أن هناك تغييرا في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع ومخطئ من يختزل هذا الموقف في صورة جماعية للمؤتمر".

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وسبق أن ظهر الجار الله في الصف الأول في الصورة الجماعية للمشاركين في فعاليات مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، التي تضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعت إلى عقده الولايات المتحدة لمناقشة مسألة إيران وشارك فيه أكثر من 60 دولة.

وانتقد نشطاء كويتيون نائب وزير خارجية بلادهم لمشاركته في مؤتمر وارسو ووقوفه في الصف الأول خلال التقاط الصورة الجماعية في اليوم الأول لانعقاده في 13 فبراير.

المصدر: كونا + وكالات