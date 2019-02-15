أردوغان: بدأ يتكون لدينا انطباع عن النظام الذي يتشكل في سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سلطات بلاده بدأ يتبلور لديها انطباع حول النظام الذي سيتم تشكيله في سوريا مستقبلا.

وقال أردوغان، في حديث لقناة "A Haber" التركية، اليوم الجمعة، إن قمة سوتشي، التي عقدت الخميس الماضي، كانت "فعالة جدا ومفيدة للغاية"، معربا عن أمله في انعقاد الجولة الخامسة من هذه المفاوضات في تركيا.

وأضاف الرئيس التركي: "بدأ يتكون انطباع في تركيا حول صورة النظام الذي سيتم تشكيله في سوريا".

وبخصوص التصريح المرتقب للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول سوريا، قال أردوغان: "من المؤكد أنه سيقول انتصرنا على داعش.. قد يكون إعلانا للنصر".

وشدد الرئيس التركي مع ذلك على أن "إدارة ترامب غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحدة داخلها حول الانسحاب من سوريا".

واستضافت مدينة سوتشي الروسية يوم الخميس قمة ثلاثية ضمت الرئيس التركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في إطار عملية أستانا التفاوضية بشأن حل الأزمة السورية.

وناقشت القمة ملفات عدة أبرزها صياغة دستور سوري جديد، وعودة اللاجئين، والحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، إضافة إلى الانسحاب المرتقب للقوات السورية من أراضي سوريا وقضية وجود "وحدات حماية الشعب" الكردية قرب الحدود السورية التركية والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: الأناضول + وكالات