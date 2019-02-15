إصابة 20 فلسطينيا برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 20 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت خلال احتجاجات "مسيرة العودة" قرب السياج الحدودي شرقي القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: "أصيب 20 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفي مستقل وسيدة، إضافة إلى اختناق العشرات باستنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي استخدمته القوات في قمع المتظاهرين المدنيين خلال الجمعة الـ47 لمسيرات العودة وكسر الحصار".

وأوضح القدرة أن من بين المصابين "شخصين في حالة خطرة".

وشارك آلاف الفلسطينيين في الاحتجاجات التي تنظمها الهيئة العليا لمسيرات العودة، وتضم جميع الفصائل، ومنظمات مدنية وشعبية، وحاول العشرات منهم الاقتراب من السياج الفاصل، لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لإبعادهم.

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وقالت الهيئة العليا في بيان تلاه خضر حبيب عضو الهيئة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن "غزة لن تهدأ أبدا، إلا إذا نالت حقوقها وحقوق شعبها كاملة في الحرية والتحرير والعيش بكرامة.. ستقاوم غزة الظلم بكل الوسائل المشروعة والمكفولة لها دوليا وإنسانيا من أجل تحقيق أهدافها الوطنية".

ومنذ مارس عام 2018، ينظم الفلسطينيون احتجاجات "مسيرات العودة"، والتي تبلغ ذروتها في كل جمعة، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006، وكذلك بـ"تثبيت حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما"، وفق الهيئة.

وقتل ما لا يقل عن 250 فلسطينيا برصاص الجنود الإسرائيليين منذ انطلاق المسيرات، ومئات الجرحى.

المصدر: RT + أ ف ب