وزارة الدفاع الروسية: السلطات السورية عفت عن 53 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية
Sputnik Дмитрий Виноградов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات السورية أصدرت عفوا عن أكثر من 53 ألف سوري متخلف عن الخدمة العسكرية في البلاد.
وقال رئيس مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع للوزارة، اللواء سيرغي سولوماتين، في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة: "تواصل السلطات السورية العفو عن المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وشمل ذلك اللاجئين والملتحقين بالتشكيلات المسلحة غير الشرعية.. وبلغ عدد من شملهم العفو بحلول 14 فبراير 2019، 53047 شخصا".
يتبع...
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