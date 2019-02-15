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انقطاع التيار الكهربائي في عموم السودان

أخبار العالم العربي

انقطاع التيار الكهربائي في عموم السودان
Reuters Khartoum
صورة لمقهى في الخرطوم
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أعلن مركز التحكم القومي التابع للشبكة القومية للكهرباء في السودان، مساء الجمعة، عن انقطاع الكهرباء في عموم البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

وأعلن المركز في بيان صحفي أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة الكهربائية وسيستكمل العمل تدريجيا.

ولم يوضح المركز أسباب انقطاع التيار الكهربائي، الذي سبق أن حصل في ولايات سودانية مختلفة منذ يناير 2019، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

وهذا الانقطاع هو الرابع خلال العام الجاري، وأحدث انقطاع حصل في الـ 27 من يناير الماضي، ولم تعلن الجهة المسؤولة عن أسبابه.

وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء عن إجراء تحقيق لمعرفة أسباب حدوث انقطاع التيار الكامل ومحاسبة المتسببين في ذلك.

المصدر: RT + وكالات

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