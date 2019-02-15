أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض حافلة للجيش السوري لكمين مسلح بريف درعا

نقل مراسل RT عن مصدر عسكري، مساء الجمعة، أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض حافلة للجيش السوري لكمين مسلح في بلدة الصنمين بريف درعا.

وأفاد المصدر العسكري بأن الجيش السوري تعرض لكمين مسلح من قبل الفصائل المسلحة (تم تسوية أوضاعها سابقا) في درعا الصنمين.

وقال المصدر إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال الأسبوع الأخير على عناصر من الجيش السوري، متحدثا عن عملية اغتيال لأحد العناصر الأمنية يوم الخميس.

يذكر أن مركز المصالحة قد سجل عده تظاهرات واستفزازت من قبل الفصائل المسلحة التي تم تسوية أوضاعها سابقا في مختلف قرى درعا.

المصدر: RT