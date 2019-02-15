بيدرسن يأمل باستئناف مباحثات جنيف حول الدستور السوري

عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله بأن تجتمع لجنة صياغة الدستور السوري الجديد في جنيف بأقرب وقت، مبديا تفاءله بشأن المباحثات المنتظرة.

وقال بيدرسن للصحفيين اليوم الجمعة: "آمل بأن يتمكنوا من عقد اجتماع للجنة الدستور في جنيف في أقرب وقت ممكن".

وأضاف المبعوث الأممي أنه لا يستطيع تحديد إطار زمني معين لاجتماع اللجنة، لكنه أكد أن المناقشات مع الأطراف المعنية بهذا الخصوص تمضي على نحو جيد.

ولفت بيدرسن، وهو رابع وسيط أممي في الأزمة السورية بعد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستيفان دي ميستورا، إلى أن لديه أفكارا بشأن كيفية بناء الثقة بين الحكومة السورية والمعارضة في الجولة المقبلة من مباحثات جنيف، مضيفا: "أعتقد أننا وضعنا أيدينا على التحديات واتفقنا بشأن كيفية المضي قدما.. وأرى أن هذا مؤشر إيجابي جدا جدا".

يُذكر أن رؤساء الدول الثلاث الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) لمسار أستانا حول التسوية السورية أكدوا في ختام القمة التي عقدت أمس الخميس في مدينة سوتشي الروسية، ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا في أقرب وقت.

المصدر: رويترز