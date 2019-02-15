سامي الجميل يدعو حزب الله إلى تسليم سلاحه للرئيس عون

دعا رئيس حزب "الكتائب" اللبناني النائب سامي الجميل حزب الله إلى تسليم سلاحه لرئيس البلاد ميشال عون.

وقال الجميل في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الـ31 للحزب اليوم الجمعة: "لمن يقول إنه أوصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية... لأن لديكم رئيسا تثقون به وحكومة تهندسونها وتقررون انبثاقها... لماذا لا تسلمون الرئيس عون سلاحكم؟ لماذا لا يسلم حزب الله للرئيس ميشال عون سلاحه إذا كان يثق به؟".

وأضاف: "هناك سلاح غير شرعي يجر لبنان إلى صراعات غصبا عنه.. هذا السلاح يضرب استقلال لبنان ويمنع قيام الاقتصاد".

وشدد على أنه لا استقرار بوجود السلاح، كونه يمنع العدالة في لبنان وأصبح يؤثر على انبثاق السلطة في البلاد، وتابع: السلاح يجلب العداوات للبنان وكان له التأثير الأكبر في انبثاق السلطة في الرئاسة والحكومة ومجلس النواب. كل الحجج والشعارات سقطت يوم الخميس في مجلس النواب.

وتوجه الجميل إلى المسيحيين قائلا: "كثيرا ما يحكى أن الطريقة الأفضل لتحقيق الشراكة حتى يأخذ المسيحيون موقعهم بالسلطة هي من خلال التضامن والتعاون مع السلاح والرهان عليه. لا شراكة عندما تكون مشروطة بالتخلي عن السيادة والاستقلال".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + يوتيوب