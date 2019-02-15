الأمن الأردني يعثر بعد تفجير أمس على مواد استخدمت في تفجير الفحيص

أكدت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن المواد المتفجرة التي استخدمت في تفجير أمس الخميس بمحافظة البلقاء، مطابقة لتلك التي استخدمت في عملية الفحيص الصيف الماضي.

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وذكرت أن الفرق الأمنية المختصة بتمشيط منطقة وادي الأزرق في محافظة البلقاء بعد تفجير أمس الخميس، عثرت على مواد متفجرة يدوية الصنع مدفونة في الأرض ومطابقة للمواد التي استخدمها المسلحون في عملية الفحيص في أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن الفرق الأمنية تعاملت مع المواد المتفجرة في موقع الكشف عنها وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة مستمرة.

وقتل رجلا أمن ومواطن خمسيني أمس الخميس وأصيب 8 أفراد من الأجهزة الأمنية بانفجار لغمين في منطقة الكسارات نقب الدبور في السلط.

المصدر: موقع "عمون" الأردني