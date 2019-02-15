 
مباشر

الأمن الأردني يعثر بعد تفجير أمس على مواد استخدمت في تفجير الفحيص

أخبار العالم العربي

الأمن الأردني يعثر بعد تفجير أمس على مواد استخدمت في تفجير الفحيص
Reuters
الناطقة باسم الحكومة الأردنية الوزيرة جمانة غنيمات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgpi

أكدت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن المواد المتفجرة التي استخدمت في تفجير أمس الخميس بمحافظة البلقاء، مطابقة لتلك التي استخدمت في عملية الفحيص الصيف الماضي.

إقرأ المزيد
الشرطة الأردنية
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن

وذكرت أن الفرق الأمنية المختصة بتمشيط منطقة وادي الأزرق في محافظة البلقاء بعد تفجير أمس الخميس، عثرت على مواد متفجرة يدوية الصنع مدفونة في الأرض ومطابقة للمواد التي استخدمها المسلحون في عملية الفحيص في أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن الفرق الأمنية تعاملت مع المواد المتفجرة في موقع الكشف عنها وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة مستمرة.

وقتل رجلا أمن ومواطن خمسيني أمس الخميس وأصيب 8 أفراد من الأجهزة الأمنية بانفجار لغمين في منطقة الكسارات نقب الدبور في السلط.

المصدر: موقع "عمون" الأردني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

امرأة تؤم الصلاة فيه.. أول مسجد مختلط في فرنسا يثير الجدل