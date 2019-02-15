سعوديتان تنقذان شابا بلع لسانه (فيديو)

أنقذت ممرضتان سعوديتان، شابا مصابا بحادث مروري، وذلك أثناء مصادفة الحادث لخط سيرهما معا في سيارة واحدة، خارج عملهما الرسمي في مدينة حائل بالسعودية.

وتعرض الشاب لحادث مروري إثر اصطدام سيارته بعمود إنارة، وبإخراجه من سيارته لوحظ فقدانه الوعي، فطلبت الممرضتان من الحضور الابتعاد عن الحالة ومساعدتهما فقط بإضاءة المكان.

وبمباشرة الممرضتين لحالته، اتضح بلعه للسانه فقدمتا له الإسعافات الأولية اللازمة، وتم إنقاذه والعمل على تقديم الإسعافات الضرورية له، حتى وصول الهلال الأحمر السعودي للموقع، الذي نقله إلى مستشفى الملك خالد.

المصدر: سبق