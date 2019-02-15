نتنياهو يكشف عن زيارته سرا لأربع دول عربية

أفادت القناة الثانية العبرية، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كشف أمس الخميس، أنه زار بشكل سري أربع دول عربية، ليست لها علاقات رسمية مع إسرائيل، خلال العام الماضي.

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وحسب القناة، فإن نتنياهو وعد في تصريحات بعد انتهاء مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذي اختتم في العاصمة البولندية أمس، بحدوث تطور كبير في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في المستقبل القريب.

كما كشف نتنياهو قبل مغادرته وارسو أن "الموساد" الإسرائيلي أحبط عدة محاولات إيرانية لتنفيذ تفجيرات انتحارية في 5 دول أوروبية.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية