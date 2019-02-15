الدفاع الروسية: اعتراف دالاتي لم يدهشنا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وزارته لم تدهش لنتائج تحقيق المنتج السوري الموظف في "بي بي سي" ريام دالاتي، التي أصابت الغرب بالإحباط.

وأشار كوناشينكوف إلى احتمال تعرض دالاتي للملاحقة بما فيها القضائية من بعض الهيئات الأمنية والسياسية الغربية الذين هم على علاقة بفبركة الهجمات الكيميائية في سوريا.

وقال: "على خلفية حجم العواقب وعدد الهيئات الأمنية والسياسيين الغربيين الكبار المتورطين في تزوير الحقائق، نتمنى أن يتجنب دالاتي الملاحقة والاستفزاز ممن تعرضت مصالحهم للاهتزاز نتيجة تحقيقه".

وأضاف كوناشينكوف أن وزارة الدفاع الروسية لم تستغرب هذا الاعتراف، وقال: "أي فحص محايد للفيديوهات التي صورتها جماعة "الخوذ البيضاء"، في خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ستقود الخبراء وأي شخص عاقل إلى نفس الاستنتاج الذي خلص إليه دالاتي".

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وذكّر كوناشينكوف، بأن وزارة الدفاع الروسية أكدت مرات عدة أن حقيقة هذه الفبركات ستظهر عاجلا أم آجلا.

وفي وقت سابق، اعترف دالاتي موظف "بي بي سي" بفبركة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقي، فيما استندت واشنطن وحلفاؤها عند ضرب سوريا بالصواريخ لهذا الفيديو المفبرك، الذي زعم فيه أصحابه "استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين" في دوما.

المصدر: نوفوستي