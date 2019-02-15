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حمد بن جاسم آل ثاني: عرس في وارسو أتم خطوبة سابقة!

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حمد بن جاسم آل ثاني: عرس في وارسو أتم خطوبة سابقة!
Reuters
حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق
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في تغريدتين حملتا الكثير من المعاني، كشف رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني موقفه من مؤتمر وارسو، ولخص الحدث بالقول إن قرانا عقد في المكان وجاء تكليلا لخطوبة سابقة.

وشدد على أنه ليس "ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل"، شريطة أن تكون "العلاقة متكافئة"، معتبرا أن اجتماع وارسو تبرير لزواج غير متكافئ.

المصدر: تويتر

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