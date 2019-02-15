حمد بن جاسم آل ثاني: عرس في وارسو أتم خطوبة سابقة!
Reuters
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في تغريدتين حملتا الكثير من المعاني، كشف رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني موقفه من مؤتمر وارسو، ولخص الحدث بالقول إن قرانا عقد في المكان وجاء تكليلا لخطوبة سابقة.
وشدد على أنه ليس "ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل"، شريطة أن تكون "العلاقة متكافئة"، معتبرا أن اجتماع وارسو تبرير لزواج غير متكافئ.
و أن تؤدي لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم. أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج.— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 14, 2019
المصدر: تويتر
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