بالصورة.. مقاتلو "قسد" ينهالون بالضرب المبرح على ناشطة انتقدت شيوخ عشائر الرقة

ذكر ناشطون سوريون معارضون أن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، اقتحموا منزل ناشطة حقوقية في مدينة الرقة الخاضعة للمسلحين، وانهالوا عليها بالضرب ملحقين بها إصابات خطيرة.

ونشر موقع "فرات بوست" صورة للناشطة ريم الناصر والإصابة التي تعرضت لها في منطقة الرأس على أيدي عناصر "قسد".

وأشار نشطاء إلى أن سبب الاعتداء قد يكمن في انتقادات وجهتها الناصر في وقت سابق لشيوخ عشائر الرقة عبر منشورات على فيسبوك "لارتباطهم الوثيق بحزب البعث والنظام السوري"، كما بالغت في انتقاد الأوضاع الخدمية والمعيشية في المدينة.

أقتحم عناصر من ميلشيا قسد منزل الناشطة "ريم الناصر" واعتدوا عليها بالضرب المبرح مما أدى لأصابتها بجروح خطيرة في منطقة الرأس على أثرها تم نقلها الى أحد مشافي المدينة.... https://t.co/k21hoJp31N — الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) 14 февраля 2019 г.

#الرقة :

قام عدد من عناصر " قسد " باقتحام منزل الناشطة ريم الناصر و الاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على إثرها إلى مستشفى pic.twitter.com/q67ykt5hEO — شرق ألفرأت (@1Euphrates) 14 февраля 2019 г.

#فرات_بوست#الرقة :

قام عدد من عناصر " قسد " باقتحام منزل الناشطة ريم الناصر و الاعتداء عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة نقلت على إثرها إلى مستشفى.

+18 pic.twitter.com/imU9rlX0rs — فرات بوست (@EuphratesPost) 14 февраля 2019 г.

#الرقة

قامت ميليشيا قسد الإرهابية بمداهمة منزل الناشطة ((ريم الناصر)) وقام عناصر الميليشيا بضربها بأسلحتهم على رأسها وجسدها مما ادى الى نقلها الى احدى المشافي ودخولها غرفة العمليات وهي بحالة خطيرة. pic.twitter.com/2rwdeqbLAj — عبدالله الأحـمـد (@AbbdullahAlAhm) 14 февраля 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي