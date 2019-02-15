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بالصورة.. مقاتلو "قسد" ينهالون بالضرب المبرح على ناشطة انتقدت شيوخ عشائر الرقة

أخبار العالم العربي

بالصورة.. مقاتلو
Reuters
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ذكر ناشطون سوريون معارضون أن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، اقتحموا منزل ناشطة حقوقية في مدينة الرقة الخاضعة للمسلحين، وانهالوا عليها بالضرب ملحقين بها إصابات خطيرة.

ونشر موقع "فرات بوست" صورة للناشطة ريم الناصر والإصابة التي تعرضت لها في منطقة الرأس على أيدي عناصر "قسد".

وأشار نشطاء إلى أن سبب الاعتداء قد يكمن في انتقادات وجهتها الناصر في وقت سابق لشيوخ عشائر الرقة عبر منشورات على فيسبوك "لارتباطهم الوثيق بحزب البعث والنظام السوري"، كما بالغت في انتقاد الأوضاع الخدمية والمعيشية في المدينة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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