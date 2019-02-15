خبير سعودي يناقض آخر ويردّ لماء زمزم اعتباره!

عقب تأكيد الدكتورة خولة بنت سامي الكريع الخبيرة في أبحاث السرطان أن ماء زمزم غير مفيد لمرضى السرطان، ناقض طبيب آخر هذا الرأي ووجد في ماء زمزم تأثيرات علاجية متعددة.

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الدكتور عبد الله الذيابي قوله في هذا الشأن: "ماء زمزم عبارة عن مياه غنية بمجموعة متنوعة من المعادن، وتعتبر قلوية، أي ذات درجة حموضة عالية، بالإضافة إلى أنها قد تحد من الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بعديد الأمراض".

ودفع هذا الطبيب بأن مياه زمزم "قد تعد مفيدة لمرضى السرطان، إذ أوضحت دراسة مختبرية أجريت على سرطان الرئة ونشرت عام 2017، أنها أدت إلى تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وقد يفسر ذلك بتوافر عدة عوامل منها المزيج الفريد من المعادن في هذا الماء".

وأضاف أنه "تم التوصل إلى النتيجة نفسها في بحث آخر على خلايا سرطان القولون، إلا أن تأكيد هذه المعلومات وإعطاء نتائج عن مدى الفعالية العلاجية لماء زمزم في علاج السرطان، يستلزم إجراء المزيد من الأبحاث الطبية".

ولفت الذيابي إلى أن "درجة الحموضة لماء زمزم تعد عالية والأبحاث الطبية أثبتت أن الخلايا السرطانية تنمو في الوسط المائل للحموضة، وقد يعد من العوامل المهمة في انتشار الورم في أعضاء الجسم".

وشدد من جهة أخرى على أن "شرب ماء زمزم في حالة الإصابة بالسرطان لا يغني عن العلاج بالطرق المتنوعة في الطب الحديث من علاج جراحي أو علاج كيميائي أو علاج إشعاعي وغيرها".

وعاد الذيابي إلى القول: "لا يوجد إثبات علمي ينصح مرضى السرطان بعدم شرب ماء زمزم، سواء بسبب تعارضه مع الأدوية المستخدمة للعلاج أو لأي سبب آخر، ولذلك يُنصح المريض بأن يسأل الطبيب المعالج عن النصائح والإرشادات التي يجب عليه اتباعها في حال استخدام الأدوية الكيميائية أو غيرها".

المصدر: سبق