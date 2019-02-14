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الجبير: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت

أخبار العالم العربي

الجبير: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت
Reuters / Faisal Nasser
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - أرشيف -
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شدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير على أن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية وأنه مستند على مبادرة السلام العربية.

وكتب الجبير في تغريدة أن "مؤتمر وارسو تناول القضية الفلسطينية وقد أوضحت فيه المملكة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة ثانية أن المشاركين في مؤتمر وارسو أكدوا أن أكبر التحديات "مواجهة دور إيران الهدام" في المنطقة.

وأضاف الجبير: "حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

إلى ذلك، أفاد عادل الجبير، الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة حتى شهر ديسمبر 2018، بأن أنشطة إيران تزعزع استقرار المنطقة، مما يجعل تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني أمرا مستحيلا، بحسبما نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع الجبير قائلا: "انظر إلى الفلسطينيين.. من يدعم حماس والجهاد الإسلامي، ويقوض السلطة الفلسطينية؟ مستشهدا بعدة صراعات في الشرق الأوسط الكبير.

وأضاف: "لا يمكننا أن نستقر في المنطقة دون سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. لكن أينما ذهبنا نجد سلوك إيران الشرير".

وسرّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو الذي تحدث فيه عن الدور الإيراني في المنطقة ومسألة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: تويتر + وكالات

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