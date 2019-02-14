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وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجوار نتنياهو في وارسو

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وزير الخارجية اليمني يعلق على جلوسه بجوار نتنياهو في وارسو
@IsraelArabic
وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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علق وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على جلوسه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط.

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ونشر خالد اليماني تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد سيل من التعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بصورته جنبا إلى جنب مع نتنياهو.

وقال الوزير اليمني: "إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل المزايدة".

وأضاف أن ذلك تجلى في توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي عندما قاد التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس.

وأكد اليماني أن المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة قضية فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسع الإيراني في اليمن.

وتابع بالقول: "الأخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية".

وشدد في تغريدته على أن الوجود اليمني في وارسو كان لمواجهة إيران.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق على جلوسه إلى جانب وزير خارجية اليمن خالد اليماني في "مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط"، قائلا إن إسرائيل "تصنع التاريخ".

المصدر: تويتر + وكالات

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