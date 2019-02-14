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تونس.. إيداع الداعية خميس الماجري السجن (صورة)

أخبار العالم العربي

تونس.. إيداع الداعية خميس الماجري السجن (صورة)
Reuters
عناصر من الشرطة التونسية - أرشيف -
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ألقت قوات الأمن التونسي الخميس القبض على الداعية خميس الماجري وأودعته السجن المدني ببنزرت شمالي تونس، تنفيذا لحكم قضائي بسجنه لمدة شهرين بسبب مخالفته قانون المساجد.

وأوضح مصدر أمني أنه وخلال تنفيذ حملة أمنية شملت محيط الفضاءات العامة ومحطات النقل تمكنّت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم داخل محطة للنقل البري في مدينة جرزونة بعد أن تبين صدور برقية تفتيش بشأنه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الحكم القضائي صدر بحق الماجري في عام 2014.

Youtube Screenshot / Lalternatif Tunisie
الداعية السلفي خميس الماجري

المصدر: الإذاعة التونسية

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