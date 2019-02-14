موريتانيا تستضيف جانبا من مناورات "فلينتلوك 2019"

أعلنت رئاسة أركان الجيش الموريتاني في بيان الخميس أن موريتانيا ستستضيف جانبا من المناورات العسكرية الأمريكية السنوية في منطقة الساحل "فلينتلوك 2019".

وستمتد التدريبات التي ستقام في موريتانيا بين 18 و28 فبراير الجاري في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار التي تبعد 435 كيلومترا شمال العاصمة نواكشوط، في حين ستجرى باقي المناورات في بوركينا فاسو.

ويشارك في "فلينتلوك 2019" نحو 2000 فرد من القوات الخاصة من 30 دولة إفريقية وغربية، من بينها إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، ودول مجاورة مثل المغرب، والجزائر، ودول حزام الساحل.

وتعد "فلينتلوك" واحدة من أكبر مناورات القوات الأمريكية الخاصة على مدار العام، وتهدف بشكل رئيسي إلى تطوير القدرات العملياتية في منطقة الساحل، التي تعد إحدى أفقر مناطق العالم وأكثرها عرضة للتهديد من قبل الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يذكر أن عدة تنظيمات متطرفة مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تنشط في منطقة الساحل، كما تُعتبر المنطقة، المكان المفضل لعصابات الهجرة، والاتجار في البشر، وتهريب المخدرات من إفريقيا إلى أوروبا.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية