المغرب: نرفض تدخل الاتحاد الإفريقي في قضية "الصحراء المغربية"

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رفض المملكة تدخل الاتحاد الإفريقي في قضية "الصحراء المغربية" (الغربية).

وقال رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الخميس، إن حل قضية "الصحراء المغربية" من اختصاص الأمم المتحدة، وإن الاتحاد الإفريقي "لا يمكن أن يكون إلا مساندا للمسلسل الأممي".

وأضاف أن قضية "الصحراء المغربية معركة قانونية وسياسية، حسمت لصالح ما كان يدافع عنه المغرب دائما".

وشدد العثماني على أن "حل النزاع المفتعل الذي طال أمده لا يمكن أن يتم إلا في إطار الأمم المتحدة وبالتحديد على مستوى مجلس الأمن وبقراراته وبإشراف الأمين العام".

وأشار رئيس الوزراء المغربي إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي انتهت لأول مرة بعدم إشارة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في تقريره إلى قضية الصحراء الغربية.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المغربية، وبتكليف من العاهل المغربي، حضر اجتماع الدورة 32 العادية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير 2019، والتي لم يُشر فيها ولأول مرة، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في تقريره، إلى قضية الصحراء الغربية.

المصدر: وكالات