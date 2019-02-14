رئيس الحكومة المصرية يلغي قرارا اتخذ في عهد مبارك

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلغاء قرار سابق لأحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية إبان حكم مبارك.

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وألغى رئيس الحكومة المصرية الحالي قرار أحمد نظيف، بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي في قرية أبشيش داخل مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، والذي أصدره عام 2010.

وأصدر نظيف القرار، لكن مواطنين في المحافظة من المتضررين منه طعنوا في القرار أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

وحكمت المحكمة لصالح مقيمي الطعن في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرار الإلغاء الصادر من رئيس الوزراء المصري الحالي.

المصدر: الوطن