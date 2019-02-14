شويغو: لم نر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو لم تر بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال شويغو للصحفيين في سوتشي، اليوم الخميس: "نحن لم نر بعد انسحاب القوات، بل نرى دعمهم الفعال بالسلاح والمعدات للوحدات الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات".

وفي معرض حديثه عن سير المباحثات الروسية – التركية – الإيرانية حول الوضع في محافظة إدلب السورية، قال شويغو إنها كانت "مثمرة".

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وأضاف أن "الوضع معقد وبالطبع ينبغي أن نخطو خطوة بعد أخرى باتجاه الأهداف التي نسعى لتحقيقها، والتي اتفقنا عليها في سبتمبر من العام الماضي في سوتشي".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في المباحثات الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: وكالات