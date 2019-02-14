أول تعليق قطري حول وضع السعودية على قوائم الإرهاب

علقت وزارة الخارجية القطرية، على إدراج المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء للدول المتهاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

اتمنى أن يتم توجيه رؤساء بعثاتكم في اوروبا بالتوقف عن الاكاذيب تجاه قطر ،لأن لا احد سيستمع لهم بعد هذه القائمة https://t.co/SQMQH59Xco — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 14 февраля 2019 г.

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وطالب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، السلطات السعودية بـ "توجيه بعثاتها الدبلوماسية في أوروبا للتوقف عن الأكاذيب بحق دولة قطر".

وقال الرميحي: "أتمنى أن يتم توجيه رؤساء بعثاتكم في أوروبا بالتوقف عن الأكاذيب تجاه قطر، فلا أحد سيستمع لهم بعد هذه القائمة".

وتساءل في تغريدة أخرى: "بعد إدراج المفوضية الأوروبية السعودية في القائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، هل مازال الجبير على نفس قناعاته وفبركاته التي طالما رددها تجاه قطر"؟!

وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، أنها "أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

بعد ادراج المفوضية الأوروبية السعودية بالقائمة الأوروبية السوداء لغسيل الأموال و" تمويل الإرهاب"

هل مازال الجبير على نفس قناعاته وفبركاته التي طالما رددها تجاه قطر !؟ pic.twitter.com/PunzERb88r — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 14 февраля 2019 г.

فيما ردت المملكة العربية السعودية على الإجراء الأوروبي، وأعربت، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فجر اليوم الخميس، عن "أسفها لإدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

المصدر: تويتر