"بي بي سي" تتبرأ من نتائج تحقيق أجراه مراسلها في مدينة دوما السورية

علّقت "بي بي سي" على تحقيق منتجها ريام دالاتي الذي أعرب فيه عن ثقته بأن المشاهد التي قيل إنها صورت في مستشفى دوما شرقي دمشق عقب هجوم كيميائي مزعوم، ليست إلا مسرحية مفبركة.

وقال المتحدث باسم "بي بي سي" لوكالة "نوفوستي"، إن المنتج السوري ريام دالاتي بتصريحه هذا لم يعرب إلا عن رأيه الشخصي في بعض مواد الفيديو.

وشدد المتحدث على أن دالاتي تحدث عن اللقطات فقط، ولم يؤكد أن هجوم دوما الكيميائي لم يقع أصلا.

وأضاف: "المنتج أعرب عن رأيه الشخصي في بعض مواد الفيديو التي ظهرت بعد الهجوم، لكنه لم يقل إن الهجوم بحد ذاته، لم يقع أصلا".

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وأصبح الهجوم الكيميائي المزعوم ذريعة لشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليلة 14 أبريل 2018 سلسلة من الضربات الصاروخية على أهداف تابعة للجيش السوري.

وأعلنت موسكو منذ البداية أن الهجوم مفبرك، وأكد مركز المصالحة الروسي أن أطباءه زاروا موقع الهجوم المزعوم بعد يومين من الإعلان عنه، ولم يعثروا لدى السكان هناك على أي أثر للمواد السامة التي تحدث عنها أصحاب المسرحية.

ودعا الجانب الروسي 17 سوريا من منطقة الهجوم المزعوم، وممن شوهدوا بين "المصابين" إلى موجز صحفي عقدته منظمة حظر الكيميائي في لاهاي للإدلاء بشهادتهم، وأكدوا جميعا بطلان مزاعم الهجوم.

المصدر: وكالات