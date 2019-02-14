قمة سوتشي تحث المجتمع الدولي على دعم السوريين وتشكك في نية واشنطن الانسحاب

في ختام القمة الثلاثية في مدينة سوتشي، اتفق رؤساء روسيا وتركيا وإيران على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وخلال مؤتمر مشترك عقد اليوم الخميس في ختام القمة، وهي الرابعة من نوعها، وصف الرؤساء فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن روحاني محادثاتهم بأنها بناءة ومثمرة، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا في أقرب وقت.

ونوه الرؤساء الثلاثة بأهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، مناشدين المجتمع الدولي بتنشيط دوره في مساعدة الشعب السوري دون تسييس الموضوع.

ولفت الزعماء الثلاثة إلى أهمية الاستمرار في محاربة الإرهاب في جميع أنحاء سوريا، مع تكثيف الجهود لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وفي بيان مشترك للقمة، أعرب بوتين وروحاني وأردوغان عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.

يتبع..

يتبع..