إسبانيا تهب مسرح "سيرفانتيس" العريق في طنجة للمغرب

نقلت إسبانيا ملكية أرض ومبنى "مسرح سيرفانتيس الكبير" في طنجة، للمغرب في شكل هبة لا رجعة فيها بموجب بروتوكول وقع داخل قصر الضيافة في العاصمة الرباط.

وفي إطار الاتفاق، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون جوزيب بوريل إي فونتيليس، خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس والملك الإسباني فيليب السادس، يتعهد المغرب بترميم البناية برمتها، مع احترام الهندسة المعمارية الأصلية، سواء هندسة الواجهة أو داخل البناية، والحفاظ على التصميم الأصلي للمسرح.

وسيقدم المغرب إلى اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 5 من الاتفاق، مشروعا لإعادة تأهيل الصرح الثقافي، خلال فترة زمنية محددة.

وستجرى أعمال الترميم خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما يتعهد المغرب بتحمل جميع تكاليف ترميم وتجديد وإدارة المبنى مع الحفاظ على اسم المسرح وصون رمزيته وتاريخه.

وسيضمن المغرب تحقيق غايات المنفعة العامة والمنفعة الاجتماعية وتعزيز الثقافة بشكل عام، والثقافتين الإسبانية والمغربية على وجه الخصوص، عن طريق إنجاز أنشطة المسرح على نحو يتوافق مع الأغراض المشار إليها ويضمن إدارة "مسرح سيرفانتيس الكبير".

وسمي المسرح تيمنا بالكاتب المسرحي والروائي الإسباني ميغيل دي سيرفانتس أو (ثيربانتس) الذي يعد من أهم الكتاب الرواد في الأدب العالمي، واشتهر من خلال روايته الشهيرة دون كيشوت (دون كيخوتي).

المصدر: هسبريس