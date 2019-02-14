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السعودية تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي

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السعودية تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي
Reuters Faisal Nasser
العاصمة السعودية الرياض
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تستضيف السعودية مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في الفترة بين 1 و2 أبريل المقبل في العاصمة الرياض.

وقال وزیر النقل رئیس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي نبیل بن محمد العامودي، إن "المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، ومراجعة الممارسات المتبعة عالميا بهدف تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات العالمية لرفع جودة الخدمات".

وأضاف: "يمثل انعقاد المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات واللوائح والخطط المستقبلية في كافة ما يتعلق بالفرص الاستثمارية وأمن وسلامة منظومة الطيران المدني حول العالم، واستعراض خطط واستراتيجيات القطاع تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على عمل المرأة في هذا المجال ومشاركتها في تنميته".

واعتبر العامودي المؤتمر واحدا من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، وحدثا ذا أهمية كبيرة للمملكة.

ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من ممثلي الحكومات ووزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني، وعدد من المسؤولين والخبراء في الهيئات والمنظمات الدولیة والإقليمية المعنية بالقطاع.

المصدر: "واس"

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