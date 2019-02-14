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(بالفيديو).. مصرع معتمر يمني وإصابة آخر بحادث سير مروع

أخبار العالم العربي

(بالفيديو).. مصرع معتمر يمني وإصابة آخر بحادث سير مروع
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اليمن- أرشيف
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لقي معتمر يمني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة بحادث سير وقع على خط صافر-العبر الذي يربط اليمن بالسعودية، أثناء عودتهما من أداء مناسك العمرة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الحادث أودى بحياة رجل كفيف يدعى أحمد البصير، وتسبب بإصابة السائق عبد الرزاق عبد الله علي، بجروح خطيرة بات بموجبها في حكم الميت سريريا.

جدير بالذكر أن حوادث السير في خط العبر تتسبب بمقتل عشرات اليمنيين وإصابة المئات نظرا لرداءته وعدم صيانته رغم أنه بات الطريق الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة السعودية.

المصدر: المشهد اليمني

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