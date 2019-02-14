السلطات العراقية تفرج عن شاعر "مجّد" صدام حسين

أعلن أحد أقارب الشاعر العراقي صلاح الحرباوي، عن إطلاق سراح الأخير بعد أيام على اعتقاله بسبب "تمجيده" الرئيس الأسبق صدام حسين.

وقال قريب الشاعر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـRT، إن "السلطات أفرجت عن الحرباوي بعد ظهر اليوم الخميس"، مبينا أن "الإفراج كان بكفالة".

واعتقلت السلطات العراقية الشاعر الشعبي، صلاح الحرباوي، الأحد الماضي، بعدما امتدح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في مهرجان ثقافي.

وانتقد الحرباوي في قصيدته التي نظمها بـ"بلهجة شعبية" السياسيين في بلاده، وخاصة ما حدث خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى العراق، والتي لم تبلغ الحكومة العراقية عنها مبكرا.

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وقال في قصيدته: "هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك (تدق) من تمر بالغيم طيارة.. وهسة (حاليا) تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (ضيفه)".

وتابع في قصيدته: "يا بو عدي (صدام) أكرهك بس أحبك حيل (جدا)، چي (لأنه) تطب عالعايل لداره"، مقارنا بين الوضع العراقي السابق والحالي، فيما رأى البعض أن القصيدة تعطي دلالة على حالة الفقر والفساد التي تعيشها البلاد.

المصدر: RT