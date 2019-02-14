 
مباشر
عاجل
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل الدستور

مصادر ليبية لـRT: القصف الأمريكي أمس استهدف مختار بلمختار زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي

أخبار العالم العربي

مصادر ليبية لـRT: القصف الأمريكي أمس استهدف مختار بلمختار زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي
AFP
مختار بلمختار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgi8

قالت مصادر ليبية مطلعة لـ RT إن القصف الأمريكي الذى جرى أمس على منطقة أوبارى بالتنسيق مع المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق كان يستهدف قيادات هامة بتنظيم القاعدة.

ووفق المصادر كان أبرز المستهدفين زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي مختار بلمختار، وذلك بناء على معلومات استخباراتية ومصادر ترجح هروب زعيم التنظيم ونجاته من غارة افريكوم.

وكان المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية إعلن عن تنفيذ القوات الأمريكية غارات على مواقع لتنظيم "القاعدة" غرب ليبيا.

وحسب المجلس الرئاسي القصف جاء القصف في "إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الاٍرهاب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. فندق "الكبسولات" في موسكو