مصادر ليبية لـRT: القصف الأمريكي أمس استهدف مختار بلمختار زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي

قالت مصادر ليبية مطلعة لـ RT إن القصف الأمريكي الذى جرى أمس على منطقة أوبارى بالتنسيق مع المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق كان يستهدف قيادات هامة بتنظيم القاعدة.

ووفق المصادر كان أبرز المستهدفين زعيم التنظيم فى بلاد المغرب العربي مختار بلمختار، وذلك بناء على معلومات استخباراتية ومصادر ترجح هروب زعيم التنظيم ونجاته من غارة افريكوم.

وكان المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية إعلن عن تنفيذ القوات الأمريكية غارات على مواقع لتنظيم "القاعدة" غرب ليبيا.

وحسب المجلس الرئاسي القصف جاء القصف في "إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الاٍرهاب".

المصدر: RT