أردوغان: نعمل على منع الهجمات على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس بأن بلاده تفعل ما بوسعها للحيلولة دون وقوع هجمات على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها قبيل الاجتماع المغلق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي: "نبذل قصارى جهدنا من أجل منع هجمات على قاعدة حميميم العسكرية الروسية. وتنسق هيئاتنا العسكرية في ما بينها في هذا الشأن"، مضيفا أن طائرات بلا طيار تركية لم تكتشف أي معدات ثقيلة في تلك المنطقة.

واعتبر أردوغان أن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا يعتبر "امتحانا هاما جدا" لها، وأشار إلى أن الغموض لا يزال يكتنف تطبيق هذا القرار، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك مع روسيا في معالجة تداعياته.

وأعرب أردوغان، عن ترحيب بلاده بموقف روسيا الإيجابي من فكرة "المنطقة الآمنة" في سوريا، وقال: "ندعم فكرة المنطقة الآمنة (في سوريا) بما يخدم إزالة مخاوفنا بشأن الأمن القومي".

واعتبر أردوغان، أنه لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة "منبج" وشرق الفرات ممن وصفهم بالتنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة حاليا.

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وأشار إلى أنه يجب "تجاوز الجمود" الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية في سوريا، مضيفا: "يمكننا خلال فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة لإعلان اللجنة من خلال أخذ تحفظات الأمم المتحدة بالاعتبار".

وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون في استخدام المجال الجوي بمناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، على غرار التعاون في استخدام المجال الجوي بمحافظة إدلب.

ويعقد بوتين وأردوغان ونظيرهما الإيراني حسن روحاني في سوتشي اليوم قمة ثلاثية حول سوريا، هي الرابعة من نوعها منذ نوفمبر عام 2017.

المصدر: وكالات