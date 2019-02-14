أمر ملكي بالإفراج عن المعسرين في الرياض
Reuters
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وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوقية في منطقة الرياض، وسداد ديونهم حتى مبلغ مليون ريال.
وشمل قرار العفو كل من لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، حسب وكالة "واس" الرسمية.
ووجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني المحكمة المختصة بسرعة إنفاذ مقتضى الأمر الملكي، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.
المصدر: وكالات
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