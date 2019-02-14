 
مباشر
عاجل
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل الدستور

أمر ملكي بالإفراج عن المعسرين في الرياض

أخبار العالم العربي

أمر ملكي بالإفراج عن المعسرين في الرياض
Reuters
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lghl

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوقية في منطقة الرياض، وسداد ديونهم حتى مبلغ مليون ريال.

وشمل قرار العفو كل من لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، حسب وكالة "واس" الرسمية.

ووجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني المحكمة المختصة بسرعة إنفاذ مقتضى الأمر الملكي، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. فندق "الكبسولات" في موسكو