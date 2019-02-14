رئيس نادي الزمالك لمحمد صلاح: "خليك في ليفربول بتاعك واهدى"

هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، بسبب ما نشره الأخير على حسابه على موقع تويتر حول جماهير الأهلي والزمالك.

مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت... هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟ — Mohamed Salah (@MoSalah) 11 февраля 2019 г.

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وقال رئيس الزمالك موجها حديثه لـ"صلاح" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم :"خليك في ليفربول واهدى، أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر فأنت لا تعيش بيننا".

وكان صلاح قد نشر تغريدة منذ أيام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :"مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".

وعبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد تعادل الفريق أمام نصر حسين داي الجزائري بكأس الكونفدرالية الإفريقية أمس.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أن جروس مدرب عنيد ويتحمل مسؤولية التعادل، وقبل ذلك يتحمل الخروج من البطولة العربية ويتحمل الخسارة أمام القطن التشادي وجورماهيا الكيني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية