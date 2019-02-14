دمشق تدين الهجوم على حافلة الحرس الثوري الإيراني

دانت دمشق الهجوم الذي استهدف أمس حافلة للحرس الثوري الإيراني، ووصفته بالاعتداء الإرهابي الغادر.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن "الاعتداء يؤكد مجددا على الترابط العضوي بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة والغطرسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في إيران والمنطقة خدمة للمشروع الصهيوأمريكي في السيطرة والتحكم بمقدرات المنطقة".

المصدر:سانا