نتانياهو يعتزم لقاء الوفد السعودي خلال مؤتمر وارسو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو​​​ للشرق الأوسط: "نعم".

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واعتبر نتانياهو أن حضور مؤتمر وارسو إلى جانب دول عربية يشكل "منعطفا تارخيا"

المصدر: سبوتنيك