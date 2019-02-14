روحاني: سنبحث في سوتشي مكافحة الإرهاب ووحدة أراضي سوريا ودستورها وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار

قبيل مشاركته اليوم في قمة سوتشي حول سوريا مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ثوابت سياسة بلاده حيال الأزمة السورية.

وحسبما أفاد مراسلنا في طهران، فقد أشار روحاني إلى أن الرؤساء الثلاثة سيبحثون في سوتشي "مواصلة محاربة الإرهاب ووحدة الأراضي السورية وتدوين الدستور السوري وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار".

وأكد روحاني أن "وحدة الأراضي السورية أمر هام بالنسبة لطهران"، مشيرا إلى ضرورة بسط الحكومة السورية سيطرتها على كافة أراضي البلاد.

وقال إن طهران تشجع الحوار بين الحكومة السورية والأكراد، مضيفا: "نعارض تجزئة الأراضي السورية، وسيطرة دولة أخرى على جزء من سوريا".

إقرأ المزيد

واعتبر روحاني نموذج الحوار بين إيران وتركيا وروسيا مثالا جيدا للغاية لحل أزمات المنطقة، مشددا على ضرورة حل هذه الأزمات عبر جهود دول المنطقة ذاتها.

وعبر روحاني عن أمله "في أن يكون اجتماع سوتشي مفيدا ونتوصل لاتفاق حول بعض القضايا"، وقال إن المباحثات بين إيران وروسيا وتركيا ستتواصل حتى استعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

وشدد روحاني على أن مستقبل سوريا بيد الشعب السوري، فالشعب السوري هو من سيقرر مصير بلده بنفسه، معتبرا أن الحوار السوري السوري طريق صحيح ينبغي أن يتواصل.

ويعقد بوتين وروحاني وأردوغان اليوم في سوتشي قمتهم الرابعة في إطار عملية أستانا للتسوية السورية، وستسبق القمة لقاءات ثنائية بين زعماء الدول الثلاث.

المصدر:RT